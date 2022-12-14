اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:03 م
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قاذفتان استراتيجيتان روسيتان فوق مياه محايدة لبحر اليابان لتنفيذ عملية استطلاع

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:56 م
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان فوق مياه محايدة لبحر اليابان لتنفيذ عملية استطلاع أرشيفية
كتب- وكالات

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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم ، لقطات فيديو لقاذفتين استراتيجيتين من طراز " توبوليف 95 أم أس" Tu-95ms بعيدتا المدى أثناء تنفذهما عملية استطلاع مخططة في المجال الجوي.

وقالت الوزارة إن القاذفتين الاستراتيجيتين حلقتا فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.

وأضافت : "نفذت قاذفتان روسيتان من طراز توبوليف 95 أم أس مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان استمرت 7 ساعات"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي الإخباري.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفتين تابعتان لقوات الفضاء الروسية، مشيرة إلى أن القاذفات الاستراتيجية الروسية تنفذ مهمات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للمحيطات حول العالم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع هذه الرحلات الجوية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.


وزارة الدفاع الروسية

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قاذفتين استراتيجيتين

من طراز توبوليف 95 أم أس

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