فرنسا تنشر 10 آلاف شرطى تحسبًا لوقوع أعمال شغب مع مباراة منتخب الديوك والمغرب

كتب محمد جمال

كثفت وزارة الداخلية فى فرنسا من وجود رجال الشرطة الأربعاء حيث رفعت عددهم إلى 10 آلاف شرطي في جميع أنحاء البلاد، تحسبا لاندلاع أعمال شغب واشتباكات إثر خروج المشجعين إلى الشوارع للاحتفال بالفائز بين منتخبي "الديوك" والمغرب، والذي سيتأهل إلى نهائي مونديال قطر2022، كما ستركز قوات الأمن جهودها على تأمين جادة الشانزليزيه لمنع أي أعمال تخريبية أو عدوانية، بحسب فرانس 24.

ورفعت الشرطة الفرنسية حالة التأهب ومضاعفة عدد رجال الشرطة وذلك بعد الاشتباكات التي أعقبت فوز المغرب على البرتغال في الدور ربع النهائي الأسبوع الماضي.

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن بلاده ستحشد نحو عشرة آلاف من أفراد الشرطة في جميع أنحاء البلاد، من بينهم خمسة آلاف في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بباريس، ونحو 2200 في العاصمة، أي ضعف عدد أفراد الأمن الذين حشدتهم السلطات الفرنسية في المباريات السابقة لمنتخب بلادها في بطولة كأس العالم.

وفي ذات السياق قال دارمانان "نرحب بأصدقائنا المغاربة، شأنهم شأن الفرنسيين تماما، إذا رغبوا في تنظيم احتفال ومهمتنا ليست منعهم من الاحتفال... لكن هذا يجب أن يحدث في ظل ظروف أمنية جيدة".

وأضاف دارمانان أن السلطات الفرنسية لن تُغلق شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس، الذي يبلغ عرضه 70 مترا ويستقطب الراغبين في الاحتفال بالمناسبات الرياضية والمظاهرات أيضا. مشيرا في نفس الوقت إلى أن الشانزليزيه قد يُغلق مساء الأحد بعد نهائي كأس العالم. وقالت شرطة باريس إن قوات الأمن ستركز جهودها على تأمين شارع الشانزليزيه لمنع أي أعمال تخريبية أو عدوانية.

يذكرأن اشتباكات اندلعت في باريس في العاشر من ديسمبر بعد فوز المغرب على البرتغال حيث تحولت الاحتفالات التي تخللها التلويح بالأعلام وإطلاق أبواق السيارات إلى أعمال عنف في الشوارع وتحطيم واجهات المتاجر، مما أجبر شرطة مكافحة الشغب على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري الشغب.

وفي إطارمساعيها لتيسير الحركة المرورية في وسط المدينة، أعلنت السلطات غلق العديد من مخارج الطريق الدائري المحيط بباريس من الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي وسيكون الوصول إلى بعض محطات المترو محدودا.

وأقامت الشرطة الفرنسية نحو 500 نقطة أمنية في باريس ومناطق أخرى لتفتيش المشجعين بحثا عن ألعاب نارية أو قنابل دخان. وقال دارمانان إن الكثير من هذه الإجراءات سيتوقف على حالة الجو اليوم، ويأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا من موجة برد غير معتادة مع انخفاض درجات حرارة إلى ما دون الصفر وتساقط الثلوج في مساحات شاسعة شمال البلاد.