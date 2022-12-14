عوامل تزيد خطر الإصابة بمشاكل الكبد.. اعرف طرق الوقاية

كتبت نهير عبد النبى

الكبد من أهم الأعضاء فى جسم الإنسان وهو ضروري لهضم الطعام وتخليص الجسم من المواد السامة، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن أن تحدث مشاكل الكبد بسبب مجموعة متنوعة من العوامل التي تتلف الكبد، مثل الفيروسات وتعاطي الكحول والسمنة.

وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي الحالات التي تتلف الكبد إلى التندُّب (تشمع الكبد)؛ مما قد يؤدي إلى فشل الكبد، وهي حالة تهدد الحياة. لكن العلاج المبكر مفيد وضرورى.

ليس من الضروري ظهور مؤشرات وأعراض واضحة لمرض الكبد في كل الحالات وإذا ظهرت مؤشرات وأعراض مرتبطة بمرض الكبد، فقد تشمل ما يلي:

-اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

-ألم وتورم في البطن

-تورم الساقين والكاحلين

-حكة في الجلد

-البول الداكن

-الإرهاق المزمن

-الغثيان أو القيء

-فقدان الشهية

-سهولة الإصابة بالكدمات

وهناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتكَ بمرض الكبد وهى:

-كثرة استخدام الكحول

-مرض السمنة

-داء السكر من النوع الثاني

-الوشوم أو ثقوب الجسد

-التعرض لدم أشخاصٍ آخرين وسوائل جسدهم

-التعرض لمواد كيميائية أو سموم معينة

-وجود تاريخ عائلي من الإصابة بأمراض الكبد

المضاعفات

تتفاوت مضاعفات أمراض الكبد، اعتمادًا على سبب مشكلات الكبد، و قد تتسبب أمراض الكبد التي لم تعالج فشلاً في الكبد، وهي حالة مهددة للحياة.

ومن طرق الوقاية من مشاكل الكبد

-احصل على التطعيمات، إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد أو إذا كنت قد أُصبت بأي نوع من أنواع فيروس التهاب الكبد بالفعل، فتحدث مع طبيبك عن الحصول على لقاحات التهاب الكبد A وB.

-كن حذرًا عند استخدام الأدوية، تناوَل الأدوية التي تصرف بوصفة طبية.

-تجنب ملامسة دم أو سوائل جسم الأشخاص الآخرين، ويمكن أن تنتشر فيروسات التهاب الكبد من خلال التعرض عن طريق الخطأ لوخز الإبر أو الإجراءات غير الملائمة لعمليات تنظيف الدم أو سوائل الجسم الأخرى.

-حافظ على نظافة الطعام، اغسل يديك جيدًا قبل تحضير الطعام أو تناوله. إذا كنت تسافر في بلد نامية فاستخدم المياه المعبأة في زجاجات للشرب وغسل اليدين والأسنان.

كن حذرًا عند استخدام بخاخات الإيروسول، احرص على استخدام هذه المنتجات في مكان جيد التهوية وارتدِ كمامة عند رش المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات والطلاء والمواد الكيميائية السامة الأخرى اتبع تعليمات الشركة المُصنعة دائمًا.

-حافِظْ على وزن صحي، قد تتسبب السّمنة في الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.