عمره أكثر من 100 عام .. ومشروع تطويره إعادة للحياة مجددا.. تعرف على جسر الحضارة بدمياط

دمياط - هيثم مراد

كوبري دمياط المعدنى أحد أهم المعالم الأثرية داخل محافظة دمياط، والذي يعد اقدم كوبري معدنى داخل مصر حاليا، يشهد هذا الأثر التاريخي هذه الأثناء إهمال تطوير ليصبح مركزا ثقافيا داخل دمياط، تابع تلك الأعمال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أثناء زيارته لمحافظة دمياط بالامس.

ويقدم اليوم السابع أبرز المعلومات الخاصة بكوبري دمياط المعدني أو كما أطلق عليه "جسر الحضارة".

- تم إنشاؤه عام 1890 بمنطقة إمبابة

- تم نقله إلي دمياط في عام 1927 ميلادية

- كان قائما على نيل الجيزة بطول 490 م

- استقلت دمياط أربعة أجزاء منه بطول 170 متر

- تم نقله إلي موقعه الحالي داخل دمياط في عام 2007

- تعرض لاحداث تخريبية إبان أحداث يناير 2011

- صدر قرار رقم 35 لسنة 2013 بشأن ضم كوبري دمياط المعدنى ضمن الآثار الإسلامية والقبطية

- يشهد جسر الحضارة بدمياط الآن اعمال تطوير لعزله ضد العوامل الجوية

- يتضمن مشروع تطوير كوبري دمياط المعدني تجهيز ساحة مرفقة به لتكون مسرح ثقافى.