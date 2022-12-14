علم المغرب يحلق فى سماء الأقصر برحلات البالون الطائر لدعمهم بكأس العالم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

فى لفتة مميزة أقدم أحد السائحين المغاربة على رفع على المغرب على إحدي البالونات الطائرة فى مطار البالون غرب الأقصر، ليرتفع العلم المغربي فى سماء غرب الأقصر قبل ساعات من المباراة المرتقبة مساء اليوم، الأربعاء، أمام منتخب فرنسا فى نصف نهائي كأس العالم 2022 المقام بدولة قطر.

ويعيش العشرات من الأفواج السياحية من حول العالم، أجواء من السعادة والبهجة فى الموسم السياحى الشتوى بمحافظة الأقصر، وذلك للاستمتاع بسحر رحلات البالون الطائر بالبر الغربي، حيث تشهد محافظة الأقصر حالة من الإقبال الكبير على رحلات البالون الطائر للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة بشريط نهر النيل من السماء، وذلك من قبل السياح من حول العالم، حيث تخرج فجراً فى غرب محافظة الأقصر، رحلات البالون والتي تقل على متنها عشرات السائحين من حول العالم، ومع قرب دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر.

ومن جانبه يقول خالد سليمان أحد العاملين بقطاع البالون، أنه تبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاي والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربي وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

ويضيف خالد سليمان لـ"اليوم السابع"، أنه تستعد الشركات فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.



علم المغرب يرتفع فى سماء الأقصر برحلات البالون لدعمهم بكأس العالم



علم المغرب يرتفع فى سماء الأقصر برحلات البالون