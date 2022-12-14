اليوم السابع
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طوارئ وإلغاء الإجازات بجامعة بنها استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:23 م
طوارئ وإلغاء الإجازات بجامعة بنها استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها نهاية شهر ديسمبر الجارى، حيث تم رفع حالة الطوارئ فى جميع قطاعات الجامعة والكليات استعدادا لأعمال الامتحانات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس جامعة بنها، لمناقشة استعدادات الجامعة للامتحانات، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، والمدير التنفيذى لمستشفى بنها الجامعى، والأمناء المساعدين، ومديرى عموم الشئون الطبية، وشئون التعليم والطلاب، والأمن الإدارى، ورعاية الشباب.

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، مشيرا إلى أنه جارى إعلان جداول الامتحانات ومراعاة أيام الأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى توفير الملاحظين من الجهاز الإدارى، والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

ووجه رئيس الجامعة، بإلغاء جميع الإجازات على كافة المستويات خلال فترة الامتحانات، وتكليف أفراد الدفاع المدنى بالإدارة العامة للأمن الإدارى بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل القاعات.

كما وجه أيضا برفع حالة الطوارئ فى الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية، وانتشار سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.


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