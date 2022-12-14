طلاب جامعة طنطا يحصدون 15 ميدالية بمسابقات ألعاب القوى ببطولة الشهيد الرفاعى

الغربية فريق محافظات

شارك طلاب جامعة طنطا فى بطولة الشهيد الرفاعى 50 لمسابقات ألعاب القوى، التى عقدت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث حصد طلاب الجامعة المشاركين 15 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة الطلاب الفائزين بالميدليات، مشيداً بجهودهم طوال فترة التدريب، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على توفير كافة أشكال الدعم لطلابها، لتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية بكافة أنواعها لدورها فى تنمية شخصية الطلاب وزيادة الروح التنافسية والحماسية لديهم، وتشجيعهم لحصد المزيد من البطولات للجامعة.

أكد الدكتور محمد حسين على حرص الجامعة الدائم على دمج ذوى الهمم فى كافة الأنشطة الطلابية وتقديم كافة الامكانات المتاحة لتسهيل مشاركتهم فى الأنشطة الرياضية المختلفة، انعكس ذلك فى حصاد الطلاب ذوى الهمم العديد من الميدليات، وحصدت الطالبة حبيبة السيد فتوح المقيدة بكلية التربية الرياضية المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 3000 م عدو ، كما حصل الطالب محمد محمد علي من ذوى الهمم بكلية الآداب جامعة طنطا على المركز الأول والميدالية الذهبية في دفع الجلة، ‏والمركز الأول والميدالية الذهبية فى قذف القرص، وحصل الطالب مؤمن محمد حسن من ذوى الهمم بكلية التجارة على المركز الأول والميدالية الذهبية في دفع الجلة، والمركز الثاني والميدالية الفضية في رمي الرمح، كما حصل الطالب عمار ياسر ربيع من ذوى الهمم بكلية التربية على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 200 م جري والمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100 م جري، وحصل الطالب محمد حسين زغلول من ذوى الهمم بكلية التربية النوعية، على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100 و سباق 200 م جري، وحصل الطالب محمد جلال محمد من ذوى الهمم بكلية التربية النوعية، والمركز الثاني والميدالية الفضية في دفع الجلة، كما حصلت الطالبة امنية اشرف شعبان من ذوى الهمم بكلية الآداب، والمركز الثالث والميدالية البرونزية في دفع الجلة، وحصلت الطالبة وئام عبد الله فتوح من ذوى الهمم بكلية الآداب على المركز الثاني والميدالية الفضية في دفع الجلة والمركز الثالث والميدالية البرونزية في رمي الرمح، وحصلت الطالبة رنا ابراهيم عبد النبي من ذوى الهمم بكلية التجارة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في دفع الجلة والمركز الثالث والميدالية البرونزية فى رمي الرمح، وحقق باقي طلبة وطالبات المنتخب مراكز متنوعة من الرابع إلي السابع على مستوى الجامعات المصرية.

يذكر أن مشاركة الطلاب تمت تحت اشراف الدكتور مجدى وكوك منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.