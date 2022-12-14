ضبط 60 طن حديد تسليح داخل مصنع بعد حجبها عن التداول فى طنطا

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية، ضمت محمد السيد فضل والسيد أحمد الحوالة بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالغربية لتفقد الحالة التموينية بمركز ومدينه طنطا.

وكانت معلومات سرية قد وردت بقيام أحد مصانع حديد التسليح بحجب سلعة حديد التسليح ومنعه عن التداول، وكذا التوقف بدون إخطار وعدم الإمساك بالفواتيروالسجلات وتم التأكيد على إيجابية المعلومات الواردة وضبط كمية وقدرها( 60) طن ستون طن حديد التسليح المخصص لأغراض البناء والأعمار، وتم تحرير محضر جنح بالمخالفات وتوثيق عمليه التفتيش، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.