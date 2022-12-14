اليوم السابع
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ضبط 32 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر فى حملات أمنية بمحافظة الشرقية

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:08 م
ضبط 32 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر فى حملات أمنية بمحافظة الشرقية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الشرقية.. أسفرت جهودها عن ضبط عدد 4 قضايا عبارة عن (مخزن - 2 محل - معرض) بإجمالى مضبوطات بلغت (31,5 طن أعلاف حيوانية متنوعة "بدون ترخيص"- عدد 1395 عبوة أدوية بيطرية متنوعة "بدون ترخيص ومجهولة المصدر"- عدد 1480 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية متنوعة "بدون ترخيص").

  

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (عدد 5 قضايا صيد مخالف) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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