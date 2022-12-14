ضبط 32 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر فى حملات أمنية بمحافظة الشرقية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الشرقية.. أسفرت جهودها عن ضبط عدد 4 قضايا عبارة عن (مخزن - 2 محل - معرض) بإجمالى مضبوطات بلغت (31,5 طن أعلاف حيوانية متنوعة "بدون ترخيص"- عدد 1395 عبوة أدوية بيطرية متنوعة "بدون ترخيص ومجهولة المصدر"- عدد 1480 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية متنوعة "بدون ترخيص").

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (عدد 5 قضايا صيد مخالف) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.