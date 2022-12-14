صور .. محافظ جنوب سيناء: بينالي شرم الشيخ الدولي دعاية سياحية للمدينة

وأعلن المحافظ دعمه الكامل للفنانين المصريين المشاركين في البينالي كما قدّم الدعو ة لفناني العالم لإقامة بينالي شرم الشيخ الدولي سنويا، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ تفتح أبوابها لجميع الفنانين حول العالم.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، ورش العمل للفنانين المشاركين فى بينالي شرم الشيخ الدولي، المقام بأحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، بحضور الفنان العالمي جمال مليكة، والفنانة ندى بسيوني وسيد عبد الفتاح وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بالأعمال الفنية والجمالية التي يرسمها الفنانون خلال ورشة العمل، مؤكدًا أن معظمها يعبر عن الطبيعة الخلابة التي تتميز بها مدينة شرم الشيخ، البعض الآخر مزيج بين طبيعة شرم الشيخ ودول أوروبا.