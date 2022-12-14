"صحة المنيا" تقدم خدمات طبية لـ1908 أشخاص بقرية بلة المستجدة ضمن "حياة كريمة"

المنيا -حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل المناطق والقرى الأكثر فقراً واحتياجا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ، بمركز بنى مزار، يومي 12 و 13 من ديسمبر الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1908 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وقال محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم إجراء 292 حالة جراحة، 593 حالة أطفال، 331 باطنة ، 210 أنف وأذن ،113 نساء ، 94 اسنان ، 212 جلدية ، 63 تنظيم أسرة ، إلى جانب انه تم عمل 176 تحاليل مختلفة وعمل 16 حالة موجات صوتية وعمل 5 حالة اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 99 متردد وتم اجراء خلع اسنان 6 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 19 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 146 متردد وتم استخدام 13 عيادة متنقلة.