اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:22 م
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صحة البحر الأحمر: حققنا 95% فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من المستهدفين

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:00 م
صحة البحر الأحمر: حققنا 95% فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من المستهدفين جانب من أعمال التطعيم بالبحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم تحقيق وتغطية نسبة 95% من الأطفال المستهدفين بمحافظة البحر الأحمر فى التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان له، أن تم عقد اجتماع لمتابعة آليات سير العمل مع فريق إشراف الوزارة وفريق إشراف المديرية برئاسة الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية وفريق اشراف ادارة الغردقة الصحية لمناقشة آليات سير الحملة في ثالث أيام انطلاقها.
 
كما تم مناقشة الإيجابيات والسلبيات ووضع خطه لكل فرق التطعيمات، وأشاد وكيل الوزارة والفريق الوزاري على أداء الفرق الطبية، ووجه الشكر لهم على إنجاح الحملة، وأكد علي ضرورة بذل الجهد لتصل بالطعم لكل طفل من الفئه المستهدفة.
 
 
 

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الحملة القومية لمرض شلل الاطفال

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