شاعر قنائى يدعم منتخب المغرب فى كأس العالم بتأليف أغنية "جيبوها يا لولاد"

قنا - صابر سعيد

أنهى الشاعر هشام الصعيدى، ابن مركز قوص بقنا، كلمات أغنيته "الله الله جيبوها يا لولاد" والتي يدعم من خلالها المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم منذ صعوده فى الدور الأول.

وقال هشام الصعيدى لـ"اليوم السابع"، إن فكرة الأغنية جاءت بعد فوز المغرب على إسبانيا، حيث اتفق مع صديقه المطرب يوسف سند، والطالب بكلية طب الأسنان على إنجاز الأغنية وتمت في وقت قصير.

وأوضح الصعيدي، أن كلمات الأغنية جاءت بطابع مصري مغربي وتحث العرب على تشجيع المغرب في كأس العالم، كما حصدت آلاف المشاهدات بعد نشرها على "فيس بوك".



ونص الأغنية هى :

بغيتو كاس العالم وبغيناه

كنتوا السر ف فرحة قلبي وغناه

يلا قلبي هيغني وانتوا معاه

الله الله جيبوها يالولاد

الكل يغني

ويردد عني

وهتافنا هيعلى

ويلف بلاد

ما تقولوا ورايا

بحماس ويايا

الله الله جيبوها يالولاد

من ام الدنيا والوطن العربي

النبض يدق ف قلبنا مغربي

قلبي العجوز فجأة يرجع صبي

وقريبين لو مهما كنا بعاد

لو مهما كان بينا بحور وجبال

دايما مع بعض اكيد على اي حال

انتوا تأدوا في الملعب يا ابطال

واحنا هنقول جيبوها يالولاد

ويذكر أن الصعيدي شاعر عامية وكاتب أغاني، حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، صدر له ديوانين بالعامية المصرية "السيمفونية العاشرة" معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، "غير العيال" معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، وكتب العديد من الأغاني منها "بره حياتى" و"أحنا الأحلام" للمطرب أحمد العباسى، و"أحضنيني" و"اللمة واحشاني" و"بدر التمام" للمطرب محمد أمجد.