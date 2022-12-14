شاعر قنائى يدعم منتخب المغرب فى كأس العالم بتأليف أغنية "جيبوها يا لولاد"

أنهى الشاعر هشام الصعيدى، ابن مركز قوص بقنا، كلمات أغنيته "الله الله جيبوها يا لولاد" والتي يدعم من خلالها المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم منذ صعوده فى الدور الأول.
وقال هشام الصعيدى لـ"اليوم السابع"، إن فكرة الأغنية جاءت بعد فوز المغرب على إسبانيا، حيث اتفق مع صديقه المطرب يوسف سند، والطالب بكلية طب الأسنان على إنجاز الأغنية وتمت في وقت قصير.
وأوضح الصعيدي، أن كلمات الأغنية جاءت بطابع مصري مغربي وتحث العرب على تشجيع المغرب في كأس العالم، كما حصدت آلاف المشاهدات بعد نشرها على "فيس بوك".
ونص الأغنية هى :
ويذكر أن الصعيدي شاعر عامية وكاتب أغاني، حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، صدر له ديوانين بالعامية المصرية "السيمفونية العاشرة" معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، "غير العيال" معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، وكتب العديد من الأغاني منها "بره حياتى" و"أحنا الأحلام" للمطرب أحمد العباسى، و"أحضنيني" و"اللمة واحشاني" و"بدر التمام" للمطرب محمد أمجد.
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