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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:58 م
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سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-12-2022 فى مصر

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:44 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-12-2022 فى مصر يورو
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 14-12-2022، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 26.13 جنيه للشراء، و26.30 للبيع.
 
بينما فى بنك الإسكندرية سجل 26.20 جنيه للشراء، و26.37 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 25.93 جنيه للشراء، و26.01 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

25.93 جنيه للشراء.
 
26.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

26.13 جنيه للشراء.
 
26.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

26.13 جنيه للشراء.
 
26.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

26.20 جنيه للشراء.
 
26.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

26.14 جنيه للشراء.
 
26.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

26.17 جنيه للشراء.
 
26.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

26.22 جنيه للشراء.
 
26.37 جنيه للبيع.

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