وأعرب زيلينسكى - فى خطاب له عبر الفيديو، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - عن فخره بالقوات الأوكرانية لتمكنها من صد الهجمات، ودعا المواطنين الأوكرانيين إلى تقديم الشكر لقوات الدفاع الجوي، مطالبا المواطنين بعدم تجاهل إشارات الغارات الجوية.

يُشار إلى أن الهجوم الروسي بالطائرات دون طيار صباح اليوم على مدينة كييف أسفر عن تضرر مبنيين إداريين ومنزل.

في سياق متصل، أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكرنرجو" أن البنية التحتية للطاقة في العاصمة كييف لم تتضرر جراء القصف الذي شهدته المدينة اليوم الأربعاء.

وأوضحت "أوكرنرجو" - في بيان نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية - أنه بفضل جهود قوات الدفاع الجوي، لم تتضرر منشآت البنية التحتية للطاقة من القصف.

يشار إلى أن القوات الروسية أطلقت خلال الأشهر الأخيرة وابلا من الصواريخ التي استهدفت البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، ما خلف ملايين السكان دون تدفئة وكهرباء في ظل فصل الشتاء.

وفي روسيا، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ، اليوم الأربعاء، أن أنظمة باتريوت التي قد ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

وأكد بيسكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن موسكو لم تتلق أي مقترحات من كييف بشأن الهدنة، وأن تلك القضية ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن واشنطن تستعد لإرسال منظومة دفاع صاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا بهدف "تعزيز الدفاع ضد هجمات روسيا".

في سياق مختلف، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس"، بعيدة المدى قامتا برحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن الطائرتين المخصصتين لحمل الصواريخ حلقتا لمدة تجاوزت 7 ساعات، ورافقتهما مقاتلات من نوع "سو-30" و"سو-35" تابعة للقوات الجوية للمنطقة العسكرية الروسية الشرقية.

وأضاف البيان أن الطائرات الاستراتيجية بعيدة المدى تقوم بانتظام برحلات فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، وتنفذ مهامها وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.