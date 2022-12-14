ووصف سوناك - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي للبلاد ب"المأساوي"، كما أعرب عن تحيته وتقديره لجميع المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ.



تأتي تصريحات سوناك بعد وقت قصير من تأكيد حكومة المملكة المتحدة وفاة أربعة أشخاص بعد أن واجه قارب مهاجرين صعوبة في القنال الإنجليزي في الساعات الأولى من صباح اليوم مما أدى إلى انقلابه.



وقد تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وذلك بعد أن تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ 43 شخصا على الأقل وفقا لمصادر حكومية.