رئيس جامعة قناة السويس يكرم أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين المتفوقين دراسيا

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت إدارة رعاية العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية بجامعة قناة السويس حفلها السنوي لتكريم أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين المتفوقين دراسياً، فى المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية ، الإعدادية ، الثانوية ، الجامعية) للعام الجامعي 2021 - 2022.

هذا وقد شهد الحفل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والذى أعرب عن سعادته بتكريم أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين المتفوقين، مثمناً جهود أولياء الأمور فى دعم أبنائهم والمثابرة معهم حتى يجنوا ثمار النجاح، كما أشار رئيس الجامعة إلى أن العاملين وأعضاء هيئة التدريس يمثلون حجر الأساس والمحرك لمنظومة التعليم داخل الجامعة، فكل يعمل فى مكانه لتخريج كوادر طلابية تساعد فى حركة التنمية والبناء.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة مباركة لآيات القرآن الكريم.

جاء الحفل بحضور الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف عام هدى فرج أمين عام الجامعة، وبإشراف تنفيذي منار السيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، والدكتور أحمد الشاعر مدير عام إدارة رعاية العاملين، وقدم الحفل الدكتور أحمد إمام المدرس بكلية السياحة والفنادق.

وخلال الحفل تم تكريم 72 طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين، و5 طلاب بالمرحلة الابتدائية ، 30 طالب بالمرحلة الإعدادية و 20طالب بالمرحلة الثانوية، و 17 طالب بالمرحلة الجامعية.

وأشارت هدى فرج أمين عام جامعة قناة السويس إلى أن الجامعة هى بيتنا الثاني الذى ندين جميعا بالولاء إليه، ولا ندخر جهداً من أجل هدف واحد، هو رفعة هذا المكان وتقدمه، لافتة إلى أن نجاح أبنائنا وتفوقهم هو نجاح لنا مقدمة التحية لكل أب ولكل أم قدموا جهدهم لصالح أبنائهم.

قام بتنظيم الحفل كل من الدكتور محمد إبراهيم نور، وعبد العزيز محمد عبد العزيز، وطارق عبد العظيم، وأحمد وجدى، وفتحية عبد العزيز.