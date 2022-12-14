رئيس جامعة المنصورة يقرر انشاء الصالون الثقافى بالجامعة

الدقهلية- فريق المحافظات

قرر الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إنشاء "الصالون الثقافى بالجامعة"، وتشكيل لجنة من كبار أصحاب الفكر الثقافى والتنويرى، للإشراف على الصالون الثقافى بالجامعة، وذلك فى إطار سعى الجامعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، نحو تفعيل منهجية نشر استراتيجية ثقافية نابعة عن وعى فكرى وحضارى وثقافى آمن، وذلك فى إطار رؤية الجامعة لتعزيز الوعى الثقافى وتبادله بين أصحاب الفكر الثقافى الواعى، ونقله إلى جيل الشباب الواعد.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، أن الصالون الثقافى بالجامعة يُعد منبرًا فكريًا تعليميًا لتبادل الفكر والخبرات، ويهدف إلى تحقيق عدة أغراض أهمها: تعزيز قيم الانتماء للوطن، نشر ثقافة التسامح و قبول الآخر، الحفاظ علي اللغه العربية وإحياء تراثها باعتبارها مكوِّنا أساسيا للثقافة، اكتشاف وصقل المواهب والتصدى للأفكار المغلوطة والمخالفة للتقاليد وللقيم والأعراف الجامعية من خلال تعزيز الوعى في المجتمع الجامعى، الارتقاء بالذوق العام فيما يُقدم من فنون.