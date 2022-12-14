وأضاف: أن هناك متطلبات أساسية من الجانب الإفريقى، مؤكدا ضرورة تطوير قطاع الأعمال ليكون هناك سياسات قوية للاقتصاد المتناهي الصغر ويكون هناك مناخ ملائم لهم ويكون هناك شفافية وإطار قانوني.



وأشار إلى أن تأسيس منظمة "تي إف سي تي أيه" للتجار الحرة بين إفريقيا وأمريكا يعطي فرص أكثر للاستثمار في القارة، داعيا إلى تقليل تكاليف التأمين في إفريقيا لزيادة الاستثمارات في مجالات النقل والإسكان والطاقة والمواد الطبية وصناعة الغذاء والتكنولوجيا والاتصالات.. مؤكدا أن جميع الشركات الاستثمارية بمكانها أن تعمل في أفريقيا بنجاح وبخاصة في مجال البنية التحتية الثقيلة.



ولفت إلى أن شركات الأموال بإمكانها تقديم دعم أفضل لتطوير العلاقات بين إفريقيا وأمريكا من خلال تقديم تسهيلات لمنح قروض للدول الأفريقية .. بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في أفريقيا، مطالبا بتنفيذ برامج التطوير بوتير سريعة في إفريقيا.



وشدد رئيس الاتحاد الإفريقي في ختام كلمته، على استعداد الحكومات الأفريقية لتقديم الخدمات من أجل زيادة الاستثمار، وتقليل إجراءات البيروقراطية وتحسين قوانين الاستثمار في بلدانها.