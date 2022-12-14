"حياة كريمة" تطلق خامس جلسات الحوار المجتمعى بالقنطرة غرب الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، خامس جلسات الحوار المجتمعي لكافة فئات المواطنين في قري الريف المصري، وبمشاركة القوي الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية قد بدأتها المؤسسة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستجابةً لدعوة الحوار المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف أطياف المجتمع.

وأقيمت الجلسة الحوارية بقرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب والذي سوف يتم بدء العمل فيه قريبا، ضمن مراكز المرحلة الثانية من المبادرة، وجاءت الجلسة برئاسة العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية والمهندس ممدوح انور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والدكتور أحمد علي منسق مركز ابوصوير بمبادرة حياة كريمة وصلاح داود منسق مركز القصاصين وسامح عثمان منسق مركز التل الكبير ومحمد فراج منسق مركز محافظة الاسماعيلية وممثلي لشركات المياه والكهرباء والغاز والازهر والأوقاف والكنيسة وفي وجود ما يقرب من 1500 مواطن.

وأكد العميد احمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بتقديم حياة كريمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا وتم تنفيذ الوعد من خلال المرحلة الأولى من المبادرة التي نفذت الالاف من المشروعات الخدمية والبنية التحتية والمبادرة مستمرة لخدمة 58 مليون مصري من خلال مراحلها المختلفة وأكد على أهمية وجود حوار وطني مجتمعي بين طوائف الشعب وأن لغة الحوار هي الحل الوحيد لمعرفة المشاكل والوقوف على حلها.

وأضاف العميد أحمد سعد أن المرحلة الثانية ستبدأ قريبا لخدمة أهالينا في قرى مراكز القنطرة غرب وابوصوير ونستهدف الان تجميع كل المشاكل التي تواجه تلك القرى لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين واشار أن الدولة تعمل جاهدة على حل مشاكل المواطنين و توفير شتى سبل الحياة الكريمة التى يستحقها المواطن المصرى.

ووجه الشكر الي كل أهالي مركز ومدينة القنطرة غرب لتعاونهم وعرض المشاكل الخاصة بهم بطريقة حضارية ووجه الشكر الي منسقي المراكز ورئيس مجلس ومدينة القنطرة غرب و المتطوعين المشاركين في التنظيم .

وأثناء الجلسة تم إجراء حوارًا مجتمعيا وذلك في إطار جولات مبادرة حياة كريمة للتعريف بالمبادرة الرئاسية والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين قبل تنفيذ المبادرة داخل مراكز وقري المرحلة الثانية بمحافظة الإسماعيلية فيما اشاد أهالي مركز القنطرة غرب بمؤسسة حياة كريمة وبالمجهود الكبير المبذول من أجل توصيل مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها.