حياة كريمة بالغربية: نسب تنفيذ المشروعات تقارب الـ95 %

كتب أحمد عرفة

عرض برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، تقريرا حول أبرز أنشطة مبادرة حياة كريمة في مركز زفتى بمحافظة الغربية.

من جانبه، قال المهندس أحمد هشام الشريف مهندس تنفيذ جهاز تعمير الساحل الأوسط، إن أنشطة حياة كريمة فى مركز زفتى متنوعة، حيث تم إنشاء مجمع حكومي، بجانب مركز خدم تنمية الأسرة.

وأضاف مهندس تنفيذ جهاز تعمير الساحل الأوسط، خلال البرنامج، أن لكل مشروع جهة منفذة، ويشرف على كل مشروع مهندس استشارى، موضحا أن المبادرة وصلت إلى نسبة إنجاز تقارب 95 % في حياة كريمة بمركز زفتى، وتم إنشاء مركز وحدة طب اسرة وتطوير وحدة إسعاف، حيث إن المراكز الصحية لها النصيب الأكبر في مشروعاتنا.