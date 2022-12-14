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جو بايدن: سندعم منطقة التجارة الحرة الأفريقية

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 09:05 م
جو بايدن: سندعم منطقة التجارة الحرة الأفريقية الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب أحمد عرفة

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ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة أمام المنتدى الأمريكي الأفريقي، حيث قال الرئيس الأمريكي: ملتزمون بتعزيز الاستثمارات في أفريقيا.

 

وأضاف جو بايدن خلال كلمته التي ذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: نعمل مع أفريقيا لتعزيز الحكومات الرشيدة، متابعا: سنعمل على إطلاق الشراكات مع أفريقيا، وسندعم منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

 

وفى وقت سابق، سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على القمة الأفريقية الأمريكية، حيث قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة واشنطن، إن الجلسات تناولت القضايا التي تؤرق القارة السمراء من توفير الطاقة والأمن الغذائي والتغير المناخي والأمن والسلام والإرهاب والحوكمة وتمكين القيادات الشابة وحقوق الإنسان وانتشار الأوبئة والأمراض والمجاعة.


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أمريكا

القاهره الاخباريه

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