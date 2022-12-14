جامعة المنصورة تستقبل وفدا طلابيا من جامعة هونج كونج للتدريب فى مجال طب الأسنان

الدقهلية فريق محافظات

استقبلت جامعة المنصورة، وفدا طلابيا من جامعة هونج كونج، للتدريب في مجال طب الأسنان، في إطار مشروع تخرجهم الذى يتيح للطلاب السفر والتعرف على أنظمة تعليمية مختلفة.

حيث حضر الطلاب برنامجا علميا مكثفا علي مدار يومين بأقسام كلية طب الأسنان المختلفة، بالإضافة إلى التدريبات الإكلينيكية بأقسام العلاج التحفظى وطب الفم وأمراض اللثة.

حيث قام الدكتور ياسر لطفي عميد الكلية، والدكتور يسري الهواري وكيل الكلية بلقاء الطلاب و الدكتور حمدي حسني منسق الزيارة بالترحيب بهم.

كما قام الطلاب اليوم، بزيارة مكتب العلاقات الدولية، واستقبلهم الدكتور محمد الرفاعى، والدكتور محمد حسين، وقاموا باصطحابهم في جولة بالجامعة لزيارة ساحة الشعوب، ومركز الحفريات الفقارية بكلية العلوم، استقبلهم خلال الزيارة الدكتور أسامة العيان عميد الكلية، وقام الطلاب بزيارة إلى مركز الكلى والمسالك البولية.

وقد أعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة جامعة المنصورة وامتنانهم لحفاوة الاستقبال والاستفادة من البرنامج التدريبي بكلية طب الأسنان.

الجدير بالذكر أن كلية طب الأسنان في جامعة هونج كونج هي من الكليات الرائدة على مستوى العالم وتحتل المرتبة الثانية عالميا حسب تصنيف QS.