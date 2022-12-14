اليوم السابع
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جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى الـ50 لألعاب القوى

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 02:27 م
جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى الـ50 لألعاب القوى جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى
الفيوم- رباب الجالى

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حصد طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، عددا من المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى "50"، لألعاب القوى بالجامعة الأمريكية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد فاروق الخبيرى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفازت الطالبة نجاة محمد أحمد، بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، على المركز الأول، فى سباق(3000 متر/مشي) سيدات، فيما حصدت الطالبة رانيا عبد العليم رشوان زيدان، بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، على المركز الثانى، فى سباق(3000متر/مشي) سيدات، كما حصد الطالب مصطفى محمد معوض، بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، على المركز الثالث فى سباق (10000 متر/ جري).

 
جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى (1)
جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى (1)

جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى (2)
جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى (2)

جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى (3)
جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى (3)

جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى (4)
جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى (4)

 


الجامعة الأمريكية

البطولات الرياضية

الفيوم

جامعة الفيوم



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