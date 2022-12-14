جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى الـ50 لألعاب القوى

وفازت الطالبة نجاة محمد أحمد، بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، على المركز الأول، فى سباق(3000 متر/مشي) سيدات، فيما حصدت الطالبة رانيا عبد العليم رشوان زيدان، بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، على المركز الثانى، فى سباق(3000متر/مشي) سيدات، كما حصد الطالب مصطفى محمد معوض، بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، على المركز الثالث فى سباق (10000 متر/ جري).