جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى الـ50 لألعاب القوى

حصد طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، عددا من المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى "50"، لألعاب القوى بالجامعة الأمريكية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد فاروق الخبيرى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وفازت الطالبة نجاة محمد أحمد، بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، على المركز الأول، فى سباق(3000 متر/مشي) سيدات، فيما حصدت الطالبة رانيا عبد العليم رشوان زيدان، بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، على المركز الثانى، فى سباق(3000متر/مشي) سيدات، كما حصد الطالب مصطفى محمد معوض، بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، على المركز الثالث فى سباق (10000 متر/ جري).
جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى (1)
جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى (2)
جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى (3)
جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشهيد الرفاعى (4)
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