"تويتر" يعلق حسابا يتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة

كتب محمد جمال

علّق موقع "تويتر" حسابا يتتبع تحركات الطائرة الخاصة بمالك الموقع، إيلون ماسك، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس" الإخبارى الأمريكى الأربعاء.

وقال موقع "أكسيوس" إن تعليق الحساب يثير أسئلة حول التزامات إيلون ماسك بشأن حرية الرأي والتعبير على "تويتر".

وكان ماسك ربط هذه القيمة بعملية استحواذه على المنصة الرقمية قبل نحو شهرين.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، قال الملياردير الأميركي إنه التزامه بحرية الرأي والتعبير يشمل الحساب الذي يتابع طائرته الخاصة.

وكتب مالك موقع تتبع طائرة ماسك، وهو طالب جامعي فى ولاية فلوريدا واسمه جاك سويني، إنه يبدو أن حساب "@ElonJet" قد عُلق.

وتظهر معاينة الحساب مساء الأربعاء أنه لا يزال معلقا.

وكان الحساب الذي يتابعه أكثر من 500 ألف مغرد يتتبع بشكل نشط تحركات إيلون ماسك، من خلال البيانات المتاحة للعامة عن تنقلات طائرته الخاصة.

وكان الطالب ذاته قد قال، قبل أيام، إن حسابه تعرض للتقييد، وعرض لقطة شاشة تظهر ما قال إنه رسالة من مسؤولة في "تويتر" تطلب تقييد ظهور الحساب.