تنمية المشروعات: 117.9مليون جنيه لتنفيذ مشروعات بالقاهرة وفرت 142ألف يومية تشغيل

كتب إسلام سعيد

نظم جهاز تنمية المشروعات احتفالية انتهاء المرحلة الأولى وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بمحافظتى القاهرة والجيزة وذلك بحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز واللواء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي وماثيو فاسير المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية بشمال افريقيا ورافايل مارتن دى لاجارد ممثل السفارة الفرنسية بالقاهرة.

وجاء ذلك في إطار مشاركة الجهاز في جهود الدولة لتحسين المستويات المعيشية للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا والعمل على القضاء على ظاهرة العشوائيات.

وأوضح الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات في العرض التقديمي عن برنامج الارتقاء الحضري وأهم مخرجاته أن البرنامج يتم تنفيذه بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 15 مليون يورو ويتولى جهاز تنمية المشروعات إدارته وتنفيذه هو مبادرة طموحة تسهم في تنفيذ خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة والقضاء عليها بحلول عام 2030.

وأكد درويش أن البرنامج يقوم على محورين أساسين أولهما الارتقاء الاجتماعي والعمراني بالبيئة المحلية بأربعة مناطق مستهدفة بمحافظة القاهرة (الزاوية الحمراء وعزبة خير الله) ومحافظة الجيزة (أرض اللواء وميت عقبة) من خلال تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية المجتمعية والخدمات الحضرية، بينما يقوم المحور الثاني على تعزيز فرص العمل في هذه المناطق عبر إتاحة القروض لتمويل مشروعات متناهية الصغر وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات غير المالية.

وأوضح وليد درويش أنه بالنسبة إلى محافظة القاهرة، فقد تم تنفيذ مشروعات بتكلفة بلغت 117,9 مليون جنيه أتاحت ما يقرب من 142 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة، أما في محافظة الجيزة فقد تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 121,3 مليون جنيه ونجحت في توفير 184 ألف يومية تشغيل. وأضاف أنه قد تمويل المشروعات متناهية الصغر بالمحافظتين باجمالى بلغ 11.7 مليون جنيه بمحافظة القاهرة و584 ألف جنيه بمحافظة الجيزة.

وأضاف درويش أن الجهاز قد قام بتنفيذ مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية وبناء القدرات على مهارات الحرف اليدوية بهدف تمكين الشباب والمرأة في هذه المناطق الأربعة وتأهيلها لسوق العمل وزيادة دخلها.

واختتم درويش قائلا إنه تقديرا من الجهات الدولية المانحة للجهود التى بذلها جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بالتعاون مع الجهات الشريكة على المستويين المحلى والدولي واعترافا بنجاحه في تنفيذ المهام والمشروعات المسندة إليه بكفاءة ووفقا للمعايير والاشتراطات العالمية، فقد فوض الاتحاد الأوروبية الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مرحلة ثانية لبرنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل تحت إدارة الجهاز لتدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2023.