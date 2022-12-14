"تنفيذى بورسعيد" يوافق على توريث رخصة "البمبوطى" أقدم مهنة بالمحافظة

بورسعيد - محمد عزام

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم الأربعاء، على طلب بشأن توريث رخصة البمبوطي للحفاظ عليها، حيث تعد أول مهنة شهدتها بورسعيد وتعبر عن تاريخ بورسعيد وتراثها.

كما صدق المجلس على مذكرة مدير عام الجهاز التنفيذى والمتضمن كتاب مديرية الإسكان والمرافق بشأن توفير الإعتماد المالي لأعمال تطوير ورفع كفاءة نوازل الصرف الصحى، وغرف التفتيش وبطاريات التغذية لعدة مناطق بالمحافظة، وكذلك التصديق على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تخصيص قطعة أرض بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد لمديرية أوقاف بورسعيد لإقامة مسجد عليها.

وصدق المجلس التنفيذي على مذكرة إدارة الأملاك بشأن الطلب المقدم من شركة التعاون للبترول للموافقة على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها محطة وقود السيارات بمنطقة عثمان بن عفان بنطاق حي الزهور.