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"تموين دمياط" تعلن توريد 23 ألف طن أرز شعير للمضارب الحكومية‎‎

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 10:11 ص
"تموين دمياط" تعلن توريد 23 ألف طن أرز شعير للمضارب الحكومية‎‎ توريد الأرز
دمياط - هيثم مراد 

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أعلنت مديرية التموين بدمياط، عن توريد كميات من الرز الشعير بلغت 23.750 ألف طن، تم توريدها الى المضارب الحكومية حتى الآن

 

وأشار المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك إعفاءات تمت لاصحاب الحيازات فدان فأقل، لافتا إلى أن هناك جهودا مستمرة لمتابعة انتظام عمليات التوريد

 

وأوضح وكيل تموين دمياط، أنه تم إخطار كافة المزراعين الذين لم يقوموا باتمام عمليات التوريد حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك إجراءات سيتم اتباعها بحق المخالفين حال استمرارهم فى ذلك، لافتا إلى أنه تم التنسيق بين وزارتى التموين والزراعة بشأن وجود بيانات كافة المزراعين المطلوب منهم التوريد داخل المحافظة وذلك للتعامل معهم ومتابعة التزامهم بتوريد الكميات المطلوبة من الأرز من عدمه.


التموين

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