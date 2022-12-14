تكليف مركز المناهج بمراجعة المقررات الدراسية للتأكد من عدم وجود دروس فى مايو

كلف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، المركز القومى للمناهج، ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية، بمراجعة توزيع المناهج الخاصة بالفصل الدراسى الثانى، للتأكد من عدم وجود دروس مقرر تدريسها فى شهر مايو المقبل.

وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة أن الدكتور رضا حجازى يتابع مع مركز تطوير المناهج مراجعة المناهج بحيث يكون جميع أولياء الأمور مطمئنين لأن الخريطة الزمنية للترم الثانى مناسبة لخطة توزيع المناهج ولا توجد أى دروس مقررة على الطلاب فى مايو.

وصرح شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم بأن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد أن الوزارة أعادت الأمور إلى نصابها الحقيقى بالنسبة لمواعيد الامتحانات، كما كان متبعا فى الأعوام السابقة قبل العام الماضى، مشددا على أن خريطة الامتحانات متناسبة تماما مع خطة شرح المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

وأوضح المتحدث الرسمى أنه ليس هناك أى تغيير فى مواعيد الامتحانات سواء فى صفوف النقل أو الشهادات، مشيرا إلى أن بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، يهدف لأن يكون هناك فترة زمنية بينها وبين امتحانات الشهادات العامة كالدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن إجراء امتحانات الدبلومات الفنية فى 27 مايو 2023، وامتحانات الثانوية العامة فى 10 يونيو 2023 هو تطبيق للسنوات الماضية قبل العام الماضى، حيث من المعتاد أن تبدأ امتحانات الدبلومات قبل امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن خريطة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال العام الماضى كانت قاعدة استثنائية نتيجة بحث الاستقرار على شكل امتحانات الثانوية العامة.