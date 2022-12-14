اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 09:05 ص
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تفاصيل سقوط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها فى إمبابة

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 09:00 ص
تفاصيل سقوط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها فى إمبابة قسم شرطة إمبابة _أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة، من القبض على عاطل لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم يتاجر بالمضبوطات ويروجها بين عملائه بمحيط مسكنه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 
سقط المتهم في كمين لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه. 
 
 
عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 

تجارة المخدرات

مكافحة المخدرات

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