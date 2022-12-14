تفاصيل سقوط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة، من القبض على عاطل لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم يتاجر بالمضبوطات ويروجها بين عملائه بمحيط مسكنه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

سقط المتهم في كمين لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.