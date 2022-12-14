اليوم السابع
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تعليم القاهرة تحذر من الألعاب الإلكترونية وتطالب بمواجهة العنف والتنمر

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 09:44 ص
تعليم القاهرة تحذر من الألعاب الإلكترونية وتطالب بمواجهة العنف والتنمر وزارة التربية والتعليم
كتب سيد الخلفاوى

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حذرت مديرية التعليم بالقاهرة من خطورة الألعاب الإلكترونية علي الأطفال والطلبة، ووجه أيمن موسى، مدير المديرية بمواجهة كافة أشكال العنف والتنمر داخل المدارس، كذلك منع استخدام التلفون المحمول. 
 
وشدد "موسى" علي تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وحظر استخدام أجهزة الهاتف المحمول للطلاب والطالبات والمعلمين .
 
كما دعا "موسى" الإدارات التعليمية والمدارس ومسئولي الأنشطة والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومجالس أمناء الآباء والمعلمين إلي التعاون وتوعية الطلاب بخطورة تلك الألعاب، والتأكيد علي عدم ممارستها حرصا علي سلامتهم، مع التأكيد علي الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تتلائم مع كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.
 
وأشار مدير تعليم القاهرة، إلي أن الألعاب الإلكترونية والمتداولة تمثل خطورة بالغة علي حياة أبناؤنا الطلاب شباب مصر ومستقبلها.
 
 
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