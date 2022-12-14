تعرفى على أسباب مرارة الفم خلال الحمل.. منها التهاب اللثة

كتبت فاطمة ياسر

تعاني الكثير من النساء خلال فترة الحمل من مرارة الفم ، وهذا العرض يعد من الأمور الطبيعية التي تتعرض لها الكثيرات فى هذه الفترة.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية لإصابة الحامل بمرارة الفم، والتي يجب التعرف عليها للوصول للهدف المؤدي لهذا الأمر.

وقدم موقع “healthline” أبرز الأسباب المؤدية لمرارة الفم، ومنها:

-يرجع السبب في هذا الأمر أي تعرض الحامل لمرارة الفم إلى ارتفاع مستويات هرمون الأستروجين والبروجسترون في الجسم، فهذه الهرمونات تعمل على الحفاظ على نمو الطفل وأيضا تؤثر على حاستي الشم والتذوق ويزداد التعرض لًلشعور بمرارة في الفم.

-التقليل من تناول الطعام من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بمرارة الفم فهناك الكثير من الحوامل خلال فترة الحمل الأولى يتعرضن بالفعل للإصابة بمرارة الفم نتيجة لإنعدام الرغبة في تناول الطعام.

-إذا كانت الحامل تتعرض للإصابة بالقيء والغثيان فهذا الأمر يتسبب في الإصابة والتعرض لمرارة الفم.

-الحامل التي تعاني من السكر أيضا تتعرض للإصابة بمرارة الفم.

-التهاب اللثة في الأسنان كذلك من الأسباب.

-الإصابة بنزلات البرد تزيد من فرص الإصابة بمرارة الفم بسبب الجفاف الذي يلحقك بالشخص الذي يعاني من الشخص.

وحث التقرير على ضرورة الاهتمام بتنظيف الأسنان جيدا، والهدف للتخلص من البكتيريا المتراكمة داخل الجسم، وأيضا الغرغرة بالماء والملح تعد من أهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في تقليل حدة مشاكل اللثة.