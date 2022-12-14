تطوير 7 مناطق ضمن المناطق غير المخططة ومحور بورسعيد.. أبرز مشروعات دمياط‎‎

انطلقت مشروعات تطوير المناطق غير المخططة داخل محافظة دمياط، والتى تشمل 7 مناطق، وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح".

يهدف المشروع إلى تطوير مسطح 1200 فدان، إضافة إلى تطوير شبكات الصرف الصحى وغيرها من المرافق والخدمات داخل تلك المناطق.

واكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المشروع يُعد من أحد ثمار التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، لافتة إلى أن تلك المناطق لم تحظى بعمليات تطوير ورفع كفاءة منذ فترة طويلة، لافتة إلى أنه بدأت عمليات الرصف بالاسفلت للشوارع الرئيسية، وبلاطات الانترلوك للشوارع الفرعية والتى اعطت لتلك المناطق مظهرًا جميلًا لم تشهده المدينة من قبل، حيث يتم العمل بجميع المناطق بالتوازى، وفقًا لخطة محددة تتناسب مع طبيعة كل منطقة، لافتة إلى أنه يجرى متابعة موقف العمل ومعدلات التنفيذ بشكل دورى سواء من خلال النزول إلى مواقع العمل أو بعقد اجتماعات تنسيقية مع كافة الجهات المعنية والمُنفذة.

تطوير محور السيالة - بورسعيد

يأتى هذا المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالمحافظة، ويهدف إلى تطوير الطريق بطول 2.5 كم، فضلا عن القيام بأعمال التنسيق الحضارى عقب الانتهاء من المشروع، وتضمن مشروع تطوير محور السيالة- بورسعيد توسعة الطريق لتصبح الحارة الواحدة بعرض 12 مترا وكذلك رفع كفاءة الجزيرة الوسطى وإعادة تخطيط الميدان وإحلال اعمدة الانارة وإنشاء ساحات لانتظار السيارات ورصفها بالبلاطات الخرسانية، فضلا عن تنفيذ أرصفة جانبية ورصفها ببلاطات الانترلوك، علاوة على انشاء شبكة لصرف مياه الأمطار بعدد 17 بالوعة، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه من أعمال إحلال لشبكات المرافق بالمنطقة وتعديل أماكن الدورانات بما يتناسب مع الدراسات المرورية ومطالب المواطنين.

ونوهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير كونة واحدا من المحاور المرورية الهامة لدى المحافظة، مشيرة إلى أنه يتم بشكل دورى متابعة معدلات التنفيذ أيضا، إضافة إلى وجود لجان لمتابعة التزام الشركات المنفذة بتطبيق المعايير اللازمة والالتزام كذلك بالمواصفات الفنية المطلوبة.

تطوير مدخل قرية شطا

وفى هذا الأمر أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إعداد دراسة متكاملة لموقع المشروع، إضافة إلى وجود خطة شاملة للتطوير كمرحلة اولى لتوسعة الطريق.

واضافت أنه يتم تطوير الطريق ليشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية بإجمالى عرض 10.75م للاتجاه الواحد، فضلا عن إضافة حارة خدمية بعرض 3 أمتار بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد،

وأضافت محافظ دمياط أيضا،أنه سيتم إنشاء جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وشبكة لصرف مياه الأمطار فضلا عن إنارة وتشجير الطريق واعادة تخطيط الدوران لتبدأ من الكمين القديم حتى مدخل مدينة دمياط، لافتة إلى أنه تم مراعاة طبيعة كافة القطاعات بالطريق للارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة والتى تُعد من أهم المداخل للمدينة.

وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات الطرق بدمياط

وتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بعض مشروعات تطوير الطرق داخل دمياط، وذلك ضمن برنامج زيارته للمحافظة يوم أمس، وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، موضحا أن مشروعات التنسيق الحضارى واحدة من المشروعات الهامة التى تشهدها محافظات الجمهورية، موضحا أن دمياط تشهد طفرة فى هذا الشأن.