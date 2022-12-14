تطعيم 610 آلاف و376 طفلا فى حملة تطعيم الأطفال بالمنوفية.. صور

المنوفية -فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، أنه تم تطعيم 610 ألف و376 طفل حتى الان، من خلال حملة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال بجميع أنحاء محافظة المنوفية بنسبة 90.4% من المستهدف تطعيمه من الأطفال من إجمالي عدد المستهدفين 675 ألفا و84 طفلا من عمر يوم وحتى خمس سنوات بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.



وأوضحت وكيل مدير الصحة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإستمرار فى العمل من خلال 1942 فرقة ثابتة ومتحركة تم تدريبهم على أعلى مستوى للمشاركة في فعاليات الحملة القومية لإنجاز المهام المطلوبة.



وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد دشن بدء فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الصحي بمدينة شبين الكوم، فى الفترة من 11 وحتى 14 ديسمبر الجارى لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين علي أرض المحافظة وبالمجان، بحضور وكيل وزارة الصحة ، ووكيل المديرية ، مدير عام الإدارة الطبية بشبين الكوم ، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال والنهوض بالصحة العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتفقد المحافظ نقاط الحملة للإطمئنان علي انتظام سير العمل والتأكد من تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم وتوافر الطعوم لضمان تقديم الخدمات الطبية بسهولة ويسر ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق المستمر مع مديرية الصحة في تقديم الدعم اللوجستي أمام الفرق المتحركة والثابتة لتحقيق المستهدف من الحملة ، فضلا عن تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بالحملة واهميتها حفاظاً على صحة أبنائهم.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بأنه تم تجهيز 1942 فرقة ثابتة ومتحركة تم تدريبهم على أعلى مستوى للمشاركة في فعاليات الحملة القومية لإنجاز المهام المطلوبة ، حيث بلغ إجمالي عدد المستهدفين 675 ألفا و84 طفلا من عمر يوم وحتى خمس سنوات وسيتم العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءً والفرق الثابتة حتى الساعة الثامنة مساء، ومؤكداً أن التطعيم آمن عبارة عن نقطتين عن طريق الفم باستخدام الطعم النموي سابين أحادي التكافؤ، لافتا إلى وجود فرق طبية متنقلة تجوب المحافظة من منزل لمنزل ومن شقة لشقة لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال.



ويناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بالتجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم في تنفيذ المهام حفاظا على صحة أبنائهم والمساهمة فى رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال ، مؤكداً حرصه على المتابعة اليومية لأعمال الحملة للوقوف علي نسب تحقيق المستهدف وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.





جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



حملة التطعيم (1)