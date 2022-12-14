اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ترشيد استهلاك المياه وثقافة العمل الحر محاور ورشة تدريبية فى الأعمال الحرفية بكفر الشيخ‎‎

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:02 م
ترشيد استهلاك المياه وثقافة العمل الحر محاور ورشة تدريبية فى الأعمال الحرفية بكفر الشيخ‎‎ جانب من المشاركة
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة تدريبية فى الأعمال الحرفية " أساسيات أعمال السباكة" وأعطالها البسيطة، ضمن خطة المديرية في النشاط التطوعي للربع الثاني، بمشاركة الشباب من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب كفر الشيخ،برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب و الرياضه، أن المشروع البيئي التطوعي قدم ورشة عمل الأعمال الحرفية فى " أعمال السباكة " تأتى أهمية تنفيذها فى هذا التوقيت لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه فى ظل مواجهة العالم لأزمة ندرة المياه فى ظل التغيرات المناخية التى أخذت حيز اهتمام العالم الأكبر، وتطبيقا لمفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وفى إطار نشر ثقافة العمل الحر في المجالات الحرفية.

أدار الورشة التدريبية محمد عبد الفتاح، مدير إدارة التوعية بشركة المياه بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذى صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات تنفيذ باسم سعيد مسئول أندية التطوع بالمديرية.

 

ترشيد استلاك ماه الشرب في ندوة للشباب والرياضة (1)
ترشيد استلاك ماه الشرب في ندوة للشباب والرياضة (1)

 

الضور في الندوة (1)
الضور في الندوة (1)

 

ندوة لترشيد استهلاك المياه
ندوة لترشيد استهلاك المياه

 

ترشيد استلاك ماه الشرب في ندوة للشباب والرياضة
ترشيد استلاك ماه الشرب في ندوة للشباب والرياضة

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

شباب ورياضة

شركة مياه الشرب

أندية التطوع

مشروعات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة