ترشيد استهلاك المياه وثقافة العمل الحر محاور ورشة تدريبية فى الأعمال الحرفية بكفر الشيخ‎‎

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة تدريبية فى الأعمال الحرفية " أساسيات أعمال السباكة" وأعطالها البسيطة، ضمن خطة المديرية في النشاط التطوعي للربع الثاني، بمشاركة الشباب من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب كفر الشيخ،برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب و الرياضه، أن المشروع البيئي التطوعي قدم ورشة عمل الأعمال الحرفية فى " أعمال السباكة " تأتى أهمية تنفيذها فى هذا التوقيت لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه فى ظل مواجهة العالم لأزمة ندرة المياه فى ظل التغيرات المناخية التى أخذت حيز اهتمام العالم الأكبر، وتطبيقا لمفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وفى إطار نشر ثقافة العمل الحر في المجالات الحرفية.

أدار الورشة التدريبية محمد عبد الفتاح، مدير إدارة التوعية بشركة المياه بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذى صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات تنفيذ باسم سعيد مسئول أندية التطوع بالمديرية.



ترشيد استلاك ماه الشرب في ندوة للشباب والرياضة (1)



الضور في الندوة (1)



ندوة لترشيد استهلاك المياه