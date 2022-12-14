وأوضح مكتب الإحصاء الوطني -حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- أن هذا التراجع يأتي مدعوما بتراجع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن تكاليف الطاقة والغذاء تظل المحرك الرئيسي للتضخم.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يقوم بنك إنجلترا (البنك المركزي) غدا الخميس برفع معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية أخرى، في مسعى لكبح جماح التضخم.