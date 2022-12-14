اليوم السابع
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تحصين 80 ألف رأس ماشية ببني سويف ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:51 ص
تحصين 80 ألف رأس ماشية ببني سويف ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تحصين الماشية
بنى سويف هانى فتحى

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تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة

وتبين التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي مدير الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 80631 رأساً بواقع( 71584من  الأبقار ، 8429من الجاموس+ 618 من الأغنام  والماعز ) ،وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 19 نوفمبر الماضي  وحتى 11 ديسمبر الجاري"،فيما يستمر العمل بالحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة

جدير بالذكر أن  المحافظالدكتور محمد هاني غنيم ، كان قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع ،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

 

 

 


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