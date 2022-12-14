تحرير 63 محضرا متنوعا للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز لـ6 مراكز بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن بلطيم والحامول ومسير وسيدي سالم وبرج البرلس والرياض، بمحافظة كفر الشيخ، حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مجالس المدن والإدارات التموينية، والإدارات البيطرية، والإدارات الصحية، على الأسواق والمخابز، لضبط المخالفين من التجار، ومراقبة الأسعار، والتأكد من توصيل الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع، وتوفير الخبز المدعم بجودة عالية، وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين، وتمكنت من تحرير 63 محضراً متنوعاً للمخالفين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة ببلطيم بمتابعة اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، عن 9 محاضر متنوعة، كما تمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم برئاسة شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ، من تحرير 17 محضر نهم 5 محاضر بيئة، ومحاضر صحة، و محضر تموين، و11 محضر طبي، و5 محاضر اشغالات،وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة وائل فرج رئيس مدينة برج البرلس، على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، من تحرير 5 محاضر متنوعة للمخالفين، كما تمكنت حملة مدينة مسير برئاسة علي سلامه، من تحرير 3 محاضر للمخالفين من المخابز.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، من تحرير 14 محضراً منهم 7 محاضر تموين، و7 محاضرمتنوعة، منهم محضرين اشتراطات نظافة ، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

وترأس جمال يونس ،رئيس مركز ومدينة الرياض، حملة المدينة على المخابز، والأسواق واسفرت عن تحرير 13 محضراً متنوعاً،وبالتنسيق والتعاون بين إدارة تموين الرياض الرقابة التموينية، والإدارة الصحية بالرياض والإدارة البيطرية بالرياض.



متابعة المحال (1)



ضبط سلع غير صالحه (1)



ضبط اسماك غير صالحهد (1)



حملة على مخابز الرياض (1)



حملة على المخابز (1)



الاطمئنان عل حالة الاسماك بالمحال (1)



حملة على المخابز بالحامول (1)