تجديد اعتماد خطط سلامة ومأمونية محطات المياه بمحافظة المنيا

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن تجديد إعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد محطات مياه إبشادات وبني عامر وأبو بشت، وذلك بعد مراجعة الإجراءات التصحيحية للإصدار الأول لخطط سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطات مياه إبشادات وبني عامر و أبو بشت بمحافظة المنيا، من قبل لجنة إدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد السعيد، أن أحد أهم الموضوعات التى توليها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة هى مأمونية مياه الشرب ومأمونية التداول الآمن للصرف الصحى، مشيراً إلى الأهمية القصوى التى توليها شركة المنيا بملف المأمونية، بإعتبارها منهجية حديثة قوامها الرقابة الإستباقية التى تكفل استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بشكل آمن والوقاية من المخاطر، حيث تهدف فى المقام الأول إلى حماية الصحة العامة والبيئة الآمنة لمنظومات المياه بداية من المصدر حتى المستهلك وتقديم خدمة متميزة.

وأفادت لجنة المأمونية أن شركة المنيا من الشركات الرائدة في إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي، حيث تم إعتماد عدد إحدي عشر محطة مياه مرشحة، وعدد واحد محطة معالجة صرف صحى؛ مما يعكس إهتمام الشركة وقيادتها بإتباع أكثر السبل فاعلية لضمان سلامة موارد مياه الشرب بمحافظة المنيا.

وأشاد رئيس الشركة، بالجهود المبذولة من قبل كافة قطاعات الشركة متمثلة في المعامل والتشغيل والصيانة والمالي والمشروعات ومديري الأفرع والإدارة العامة للتوعية والخط الساخن وفريق عمل المأمونية بشركة المنيا، وذلك من أجل إنجاح منظومة سلامة ومأمونية المياه للمحطات والعمل علي إستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وترسيخ مبدأ التحسين المستمر والتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن شهادة إعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلي الإعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه، وتجدد كل عامين، حيث تصدر من خلال موافقة ثلاث جهات مختلفة وهم وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، طبقا للخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.