تأجيل محاكمة الفنانة ليلى غفران بتهمة سب وقذف محاميها السابق لـ22 ديسمبر

كتب أحمد حسني

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة الفنانة ليلى غفران، فى واقعة اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين، لجلسة 22 ديسمبر.

وكان أكد المحامي حسن أبو العينين، أن النيابة العامة أحالت دعواه القضائية ضد الفنانة ليلى غفران بعد سنتين من التحقيقات بتهمة السب والقذف والتشهير بمحاميها الدكتور حسن ابو العينين، وتنظر المحكمة بجلستها 30 نوفمبر 2022 في القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022.

وأوضح أبو العينين في تصريحات "لليوم السابع"، أنه كان قد تقدم ببلاغ ضد الفنان ليلي غفران و3 آخرين، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، في عام 2020، بعد أن قامت الفنانة باتهامه بسرقة "خاتم ألماس" بعد أن سرق منها من قبل عاملة المنزل لديها.

حسن أبو العينين أكد أنه بعد اتهامه والسب والقذف في حقه أقام دعواه القضائية ضد الفنانة وطالب بتعويض مليون جنيه، وكشفت الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، أن المحامي حسن أبو العنين رفع دعواه القضائية ضد الفنانة ليلي غفران، متهما إياه بالسب والقذف والتشهير به، مطالبا بتعريض مالي قدره مليون جنيه، لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية .