بدء التحقيق مع عامل أستولى على مليون جنيه من 5 أشخاص من محافظتى قنا والأقصر

سوهاج محمودمقبول

بدأت الأجهزة الأمنية بسوهاج التحقيق مع عامل يقيم بدائرة قسم شرطة جرجا عقب تقدم 5 أشخاص من محافظتى قنا والأقصر بالتقدم ببلاغات ضده للإداراة العامة لمباحث الأموال العامة يتهمونه فيها بالنصب والاستيلاء منهم على مبلغ مليون جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة السجائر مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.





ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج يتضمن بلاغ المدعو إبراهيم م ا ا 24 سنة حاصل علي بكالوريوس تربية رياضية و" 4 " آخرين يقيمون بمحافظتي قنا والأقصر بتضررهم من المدعو إسماعيل ح ا ح 27 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 1.000.000 " مليون جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة السجائر مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.





عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.









