بايدن يدرس حظر اللاجئين 5 أشهر وتوقعات بوصول 14 ألف مهاجر يوميا

كتبت: نهال أبو السعود

تدرس الإدارة الأمريكية، تطبيق قاعدة جديدة من شأنها أن تمنع طالبى اللجوء من دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانونى لمدة خمسة أشهر ، وسط مخاوف من زيادة عبور المهاجرين للحدود إلى 14 ألف يوميًا عند رفع القانون رقم 42 الأسبوع المقبل.

قالت مصادر لاكسيوس إن مسودة القاعدة، التى تم تعميمها داخل البيت الأبيض، ستنطبق على البالغين والعائلات الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانونى - وكذلك أولئك الذين يصلون إلى منافذ الدخول القانونية دون إذن مسبق.

وأضافت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأن ما إذا كان سيتم تنفيذ القاعدة، والتى من ستحد بشكل كبير من قدرة المهاجر على التقدم بطلب للحصول على اللجوء فى الولايات المتحدة.

بموجب مسودة القانون، سيعتبر المهاجرون غير مؤهلين للحصول على اللجوء فى الولايات المتحدة ما لم يتقدموا بطلب للحصول على مسار قانونى إلى الأراضى الأمريكية، أو طلبوا الحماية فى بلد آخر فى طريقهم إلى الولايات المتحدة، أو يواجهون ظروفًا قاسية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه إدارة بايدن لاحتمال أن يتدفق ما بين 12 الف إلى 14 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة كل يوم، مع اقتراب تاريخ انتهاء حقبة القاعدة 42 من تاريخ انتهاء صلاحيتها فى 21 ديسمبر.

تم وضع العنوان 42 فى أوائل عام 2020 من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب كوسيلة لإبعاد المهاجرين دون الاستماع إلى طلبات لجوئهم اثناء تفشى فيروس كورونا.

بدأ بعض المهاجرين بالفعل فى التجمع على الجانب المكسيكى من الحدود تحسبا لرفع العنوان 42 الأسبوع المقبل، وبحسب ما ورد دفع التهديد بتدفق المهاجرين الإدارة الحالية إلى النظر فى الحظر المحتمل لمدة خمسة أشهر.

وتشير احدث بيانات دورية الحدود الأمريكية انه تم إيقاف 2.4 مليون مهاجر على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك فى السنة المالية التى انتهت فى 30 سبتمبر - زيادة بنسبة 37 % عن العام السابق.