بايدن: المنتدى الأفريقي الأمريكي يعمل على تعزيز الروابط والثقافات

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المنتدى الأفريقي الأمريكي يعمل على تعزيز الروابط والثقافات والمستقبل المشترك، وملتزمون بتعزيز الاستثمارات في أفريقيا، والرخاء هو أساسي وجوهري من أجل مستقبل أفضل لإفريقيا، لافتا إلى ضرورة التعامل مع الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وإفريقيا جزء من الحلول المأمولة.

وأضاف الرئيس الأمريكى خلال كلمته أمام المنتدى الأمريكي الإفريقي: عندما كنت عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، خدمت باللجنة الفرعية للشؤون الأفريقية، وزرت الكثير من الدول الأفريقية، وعندما كنت نائبًا للرئيس أوباما استضفنا القمة الأولى الأمريكية ومنها منتدى الأعمال ووجدنا الطاقة الكبيرة التي يمكن أن نعززها إذا عملنا سويًا.

وتابع جو بايدن: نعزز روابطنا ليس لخلق التزامات سياسية وإنما لنحفز النجاحات المشتركة، فإذا نجحت أفريقيا تنجح كذلك أمريكا والعالم بأسره، لقد تغير الكثير حول العالم ومازلنا نواجه جائحة كورونا الفتاكة، وأرسلت أمريكا 231 مليون لقاح إلى أفريقيا، وسنستمر في بناء المنظومات الصحية.