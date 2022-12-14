انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً للقيام بأعمال إحلال وتجديد داخل محطة مياه الأميرية، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة (ميدان روكسى ومتفرعاته – شارع الميرغنى ومتفرعاته – إبراهيم اللقانى ومتفرعاته – شارع نزيه خليفة ومتفرعاته – منطقة البارون – منطقة الاتحادية ) وضعفها بمناطق (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته – ميدان الاسماعيلية ومتفرعاته )، وكذا مدينة النور بالزاوية الحمراء، وذلك غدا الخميس اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.