اليوم السابع
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اليوم.. ندوة واحتفالية إصدار كتاب التراث العلمى العثمانى بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 08:00 ص
اليوم.. ندوة واحتفالية إصدار كتاب التراث العلمى العثمانى بمكتبة الإسكندرية الندوة
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية، ندوة علمية واحتفالية إصدار كتاب «التراث العلمى العثماني» للدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى، وذلك اليوم الأربعاء من الساعة 12.00 ظهرًا إلى الساعة 3.00 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.
 
يفتتح الندوة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويشارك فيها الدكتور أكمل الدين إحسان اوغلى الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامى ومؤلف كتاب التراث العلمى العثمانى، والدكتورة ماجدة مخلوف الأستاذة بجامعة عين شمس، ومترجمة الكتاب، والدكتور أيمن فؤاد سيد رئيس الجمعية المصرية التاريخية، والدكتور محمد عفيفى الأستاذ بكلية الآداب، جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور سيد محمد محمود الأستاذ بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، وصالح شهسواري.
 
تأتى ندوة التراث العلمى العثمانى فى إطار اهتمام مركز دراسات الحضارة الإسلامية بتراث الحضارة الإسلامية فى العلوم والفنون والآداب، حيث أصدر المركز العديد من الموسوعات العلمية والكتب المتخصصة فى التراث العلمى للحضارة الإسلامية الذى يمتد بمنجزاته من الصين شرقًا إلى الأندلس غربًا.


الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

الحضارة العثمانية

الحضارة الاسلامية



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