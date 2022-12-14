الولايات المتحدة والمكسيك تبحثان سبل دفع الأهداف الإقليمية لمعالجة الأزمات

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بحثت الولايات المتحدة والمكسيك سبل دفع الأهداف الإقليمية لمعالجة مختلف الأزمات من الهجرة والمناخ والقدرة التنافسية الاقتصادية، مع تسريع وتيرة انتقال الطاقة النظيفة في المنطقة.

جاء ذلك - حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء خلال لقاء المستشار الأمريكي الرئاسي الخاص للأمريكتين كريستوفر دود والرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مكسيكو سيتي.

وأثار المستشار الأمريكي الرئاسي الخاص - بحسب البيان - قضايا أخرى بما في ذلك إدارة الهجرة الإنسانية ودعم هايتي والتعاون المستمر بين الولايات المتحدة والمكسيك لتعزيز الأولويات المحددة في الحوار الاقتصادي رفيع المستوى الثنائي والحوار الأمني رفيع المستوى بين البلدين.

وأعرب دود عن نية الحكومة الأمريكية تعزيز تعاونها مع المكسيك على أساس القيم الديمقراطية المشتركة ، واحتفى الجانبان بمناسبة الذكرى المئوية الثانية للعلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك.