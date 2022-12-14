النيابة تحقق فى واقعة العثور على طفل حديث الولادة بجوار مسجد بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة بلبيس بعثور أحد الأهالى على طفل حديث الولادة بجوار المسجد الكبير بقرية ميت جابر نطاق دائرة مركز بلبيس، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبى الواقعة .