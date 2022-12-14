اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:43 م
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النيابة تحقق فى واقعة العثور على طفل حديث الولادة بجوار مسجد بالشرقية

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:47 م
النيابة تحقق فى واقعة العثور على طفل حديث الولادة بجوار مسجد بالشرقية طفل رضيع
الشرقية - فتحية الديب

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طلبت نيابة بلبيس العامة بالشرقية، تحريات مباحث مركز شرطة بلبيس، بشأن العثور على طفل، حديث الولادة متروكا بجوار المسجد الكبير بقرية ميت جابر، وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة بلبيس بعثور أحد الأهالى على طفل حديث الولادة بجوار المسجد الكبير بقرية ميت جابر نطاق دائرة مركز بلبيس، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبى الواقعة .

 

 

  

 

 

 


الشرقية

طفل حديث الولادة

قرية ميت جابر

مركز بلبيس



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