جاء ذلك في بيان حكومته بشأن قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، ووعد المستشار الألماني أوكرانيا بمزيد من المساعدة، مشيرا إلى أن 18 مليار يورو أخرى من المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، لم تحقق جميع أهدافه في الحرب في أوكرانيا.



وقال شولتز في بيان حكومي في البوندستاج، بشأن قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة "لم تنجح أي واحدة من خطط بوتين". لقد "أخطأ بوتين في التقدير بشكل أساسي". كان يعتقد أن قواته سوف تجتاح أوكرانيا في غضون أيام. لقد افترض أن أوروبا والغرب الديمقراطي منقسمان للغاية لمساعدة أوكرانيا بشكل فعال. "كان يعتقد أنه يمكن أن يجفف تضامن أوروبا من خلال قطع إمدادات الغاز."



وذكر شولتز "لقد قبل الغرب التحدي"تقاوم أوكرانيا العدوان الروسي ، لكن الغرب قبل التحدي أيضًا. "جنبا إلى جنب مع أصدقائنا وشركائنا ، دعمنا أوكرانيا بحزم - ماليا وإنسانيا وسلاحا." 18 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وأعلن عن 18 مليار يورو أخرى كمساعدات من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. من المهم لأوكرانيا أن تعيش فصل الشتاء.



وفيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا ، قال إنه "طالما استمر بوتين في حربه العدوانية الوحشية ، فسيتم الحفاظ عليها وتشديدها".



وفيما يتعلق بالتعامل مع القضايا العالمية مثل حماية المناخ أو الأوبئة أو التنوع البيولوجي أو الرقمنة، دعا شولز إلى تعاون دولي واسع النطاق: " العصر ثنائي القطب الذي يدور فيه كل شيء حول الولايات المتحدة والصين يفتقد للواقع العالمي". "سيكون عالم القرن الحادي والعشرين عالمًا متعدد الأقطاب."