اليوم السابع
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المرور تضبط 16 ألف مخالفة تجاوز سرعة

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:11 م
المرور تضبط 16 ألف مخالفة تجاوز سرعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (67008) مخالفات مرورية متنوعة، من بينها (16912) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

ونجحت الجهود فى ضبط (218) مخالفة السير بدون تراخيص و(3) دراجات نارية مخالفة و29) مخالفة موقف عشوائى و(49) مخالفة شروط الترخيص.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 


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المرور

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