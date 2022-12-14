اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 06:48 م
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المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد يوافق على إنشاء مجمع تعليمى لخدمة سكان الفيروز

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 05:46 م
المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد يوافق على إنشاء مجمع تعليمى لخدمة سكان الفيروز اجتماع المجلس التنفيذي
بورسعيد - محمد عزام

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وافق المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم الأربعاء، على إنشاء مجمع حكومى تعليمى لمراحل (رياض أطفال - إبتدائى - إعدادي - ثانوى) لخدمة سكان منطقة الفيروز ببورفؤاد، وذلك بناء على الطلب المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد بالتنسيق بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية لإقامة المجمع على مساحة 6700 متر مربع.
 
كما صدق المجلس على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن الاقتراح المقدم من النائب أحمد فرغل، عضو مجلس النواب، بشأن إنشاء مركز طبي بحي الفيروز بمدينة بورفؤاد. 
 
ووافق المجلس على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة النوادي لإنشاء نادى اجتماعي لمنتسبي غرفة ملاحة بورسعيد.
 
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